Viterbo scontro tra un treno e un bus Cotral | diversi feriti

Nella mattinata del 19 marzo 2026, a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, un treno e un bus Cotral sono entrati in collisione all’altezza della località Fornacchia. Sul posto sono intervenute le autorità, e diverse persone sono state ferite nell’incidente. I soccorsi sono attualmente in corso mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti.

Nella mattinata di oggi, 19 marzo 2026, a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, un pullman e un treno si sono scontrati all’altezza della località Fornacchia. L’impatto è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello privo di sbarre, su cui sono ora concentrate le verifiche degli investigatori. Da chiarire le cause che hanno portato alla collisione. Sul pullman viaggiavano numerosi studenti. L’urto, secondo quanto ricostruito, ha provocato diversi feriti, tra cui anche l’autista del mezzo. Le condizioni non sarebbero gravi: tutti avrebbero riportato traumi lievi. L’impatto ha generato momenti di forte tensione tra i passeggeri, molti dei quali sono stati assistiti sul posto dai sanitari. 🔗 Leggi su Tpi.it

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