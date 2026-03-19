Incidente Viterbo scontro tra treno e autobus Cotral in un passaggio a livello senza barriere 40 persone a bordo 5 feriti - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 8.30, in località La Fornacchia, nel comune di Soriano nel Cimino, un treno e un autobus Cotral sono entrati in collisione in un passaggio a livello privo di barriere. A bordo del veicolo ci erano circa 40 persone, e cinque di queste sono rimaste ferite. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi.

L’ incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 in località La Fornacchia, nel territorio comunale di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Un autobus di linea della Cotral, diretto verso il capoluogo, si è scontrato – per cause ancora in fase di accertamento – con un treno dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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