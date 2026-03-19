Incidente Viterbo scontro tra treno e autobus Cotral in un passaggio a livello senza barriere 40 persone a bordo 5 feriti - VIDEO

Questa mattina alle 8.30, in località La Fornacchia, nel comune di Soriano nel Cimino, un treno e un autobus Cotral sono entrati in collisione in un passaggio a livello privo di barriere. A bordo del veicolo ci erano circa 40 persone, e cinque di queste sono rimaste ferite. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi.

L’ incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 in località La Fornacchia, nel territorio comunale di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Un autobus di linea della Cotral, diretto verso il capoluogo, si è scontrato – per cause ancora in fase di accertamento – con un treno dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente Viterbo, scontro tra treno e autobus Cotral in un passaggio a livello senza barriere, 40 persone a bordo, 5 feriti - VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Scontro tra pullman e treno al passaggio a livello fuori Viterbo, diversi studenti feriti Leggi anche: Scontro tra pullman e treno al passaggio a livello fuori Viterbo, diversi gli studenti feriti Aggiornamenti e notizie su Incidente Viterbo Temi più discussi: Incidente a piazzale Gramsci: scontro auto-motorino, un ferito; Incidente davanti al cimitero San Lazzaro: coinvolte due auto e una moto; Incidente a Viterbo, si scontrano treno e pullman al passaggio a livello: studenti feriti; Incidente a Viterbo, si scontrano treno e pullman al passaggio a livello: studenti feriti. Treno si scontra con un pullman pieno di studenti: ci sono feritiL'incidente è avvenuto in provincia di Viterbo, in corrispondenza di un passaggio a livello senza sbarre. I vetri dei mezzi sono andati in frantumi ... today.it Viterbo, scontro tra un treno e un bus Cotral: diversi feritiSul pullman viaggiavano numerosi studenti. L’urto, secondo quanto ricostruito, ha provocato diversi feriti, tra cui anche l’autista del mezzo. Le condizioni non sarebbero gravi: tutti avrebbero ... tpi.it Il bus di linea della Cotral diretto a Viterbo e il treno che si sono scontrati oggi. L'incidente è successo a un passaggio a livello senza sbarre ma regolato da un semaforo: feriti molti studenti - facebook.com facebook #Viterbo, ad un passaggio a livello in loc. Fornacchia, incidente fra un treno e un pullman, lievemente feriti la conducente del convoglio ferroviario e alcuni studenti a bordo del bus: dalle prime ore del mattino #vigilidelfuoco al lavoro, in corso le operazioni di m x.com