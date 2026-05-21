Costiera amalfitana presa coppia di truffatori

Nella costiera amalfitana sono state arrestate due persone sospettate di aver commesso truffe ai danni di anziani. Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione di controllo e monitoraggio che ha portato all’identificazione dei sospetti. La campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione anziana prosegue, con il fine di prevenire ulteriori episodi di truffa. L’intervento si inserisce in un’attività più vasta di contrasto ai reati di natura fraudolenta che colpiscono le aree turistiche e residenziali.

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Tempo di lettura: 2 minuti La massiccia campagna di sensibilizzazione di informazione che tutte le forze dell’ordine hanno messo in piedi a contrasto delle truffe contro gli anziani continua a dare i suoi frutti. Gli anziani che finiscono nel mirino di truffatori e balordi reagiscono con diffidenza e nel migliore dei casi avvertono le forze dell’ordine. È accaduto anche in Costiera amalfitana, a Maiori, dove, due giorni fa una donna anziana, contattata telefonicamente da un presunto nipote che gli chiedeva di sostenere le spese universitarie si è insospettita e ha avvertito i carabinieri consentendo ai militari di intervenire tempestivamente e arrestare i truffatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Costiera amalfitana, presa coppia di truffatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Costiera Amalfitana presa d’assalto: a Positano folla e disagi nel weekend del Primo MaggioTuristi pendolari invadono la Costiera: traffico pedonale in tilt tra i Mulini e la Spiaggia Grande Weekend da bollino rosso in Costiera Amalfitana,... Supercar, in Costiera amalfitana le auto di lusso più belleEvento promosso dalla Federazione italiana Supercar: raduno a Maiori domenica 22 marzo.