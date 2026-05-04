Durante il weekend del Primo Maggio, la Costiera Amalfitana ha visto un afflusso massiccio di turisti pendolari, con Positano che si è riempita di visitatori. Tra i Mulini e la Spiaggia Grande si sono create lunghe code, e il traffico pedonale ha subito notevoli disagi. La zona ha registrato un afflusso elevato di persone, creando situazioni di congestionamento e difficoltà negli spostamenti.

Turisti pendolari invadono la Costiera: traffico pedonale in tilt tra i Mulini e la Spiaggia Grande Weekend da bollino rosso in Costiera Amalfitana, dove nei giorni del Primo Maggio si è registrata una vera e propria invasione di turisti pendolari. A far discutere è stato in particolare quanto accaduto a Positano, dove un video diventato virale ha mostrato una folla compatta lungo una delle principali arterie pedonali del paese. Positano, folla in strada: paralisi pedonale. Le immagini documentano un fiume di persone che ha causato la totale paralisi del transito pedonale nel tratto che dai Mulini conduce alla Spiaggia Grande, uno dei percorsi più frequentati dai visitatori.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Costiera Amalfitana presa d’assalto: a Positano folla e disagi nel weekend del Primo Maggio

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