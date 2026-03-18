Supercar in Costiera amalfitana le auto di lusso più belle

Una serie di raduni dedicati alle supercar si svolgerà nella regione Campania, con un primo incontro a Maiori domenica 22 marzo, organizzato dalla Federazione italiana Supercar. Gli appuntamenti successivi sono previsti il 12 aprile a Pompei, il 10 maggio a Caserta e il 20 settembre a Sorrento. Questi eventi riuniscono appassionati e veicoli di alta gamma in diverse località della Costiera amalfitana.

Evento promosso dalla Federazione italiana Supercar: raduno a Maiori domenica 22 marzo. A seguire il 12 aprile a Pompei, il 10 maggio a Caserta e il 20 settembre a Sorrento. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 4 al 7 giugno la seconda edizione di “Automoto Napoli expo”. Il mondo delle Supercar sta per arrivare in uno dei luoghi più belli e iconici del mondo: la Costiera amalfitana. E ‘ in programma infatti il prossimo 22 marzo a Maiori l’atteso raduno organizzato dalla Federazione Italiana Supercar presieduta da Luigi Iossa. Obiettivo di questo evento esclusivo, patrocinato dal Comune di Maiori, è unire anche stavolta, come accaduto in passato in location Patrimonio dell’Umanità Unesco, l’eccellenza e il lusso su quattro ruote con la bellezza del nostro territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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