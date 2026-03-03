I comuni del Gargano provano a fermare l' erosione costiera Nobiletti | Dobbiamo essere compatti

I sindaci dei comuni del Gargano si sono riuniti per discutere delle iniziative volte a contrastare l’erosione delle coste. Nobiletti ha sottolineato l’importanza di un’azione unitaria tra le amministrazioni. La strategia futura delle falesie del Gargano e delle pareti rocciose della Puglia prevede ora un approccio pianificato e coordinato, abbandonando la dipendenza dai bandi pubblici.

Il futuro delle falesie del Gargano, così come le pareti rocciose del resto della Puglia, non passerà più per la lotteria dei bandi pubblici, ma da una "pianificazione compatta". È questo il messaggio emerso dall'ultimo vertice tra la Regione Puglia e i presidenti delle province pugliesi e della.