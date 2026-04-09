Il 15 aprile 2026, Ischitella sarà la prima tappa del programma di screening oncologici itineranti rivolti alle donne nella zona del Gargano. L'iniziativa è promossa dall'ASL Foggia e prevede una serie di appuntamenti programmati nel territorio durante la primavera. Le attività si svolgeranno in vari comuni, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle visite di prevenzione. La prima tappa si terrà nel comune di Ischitella.

Partirà da Ischitella, il 15 aprile 2026, il programma primaverile degli screening oncologici itineranti sul Gargano per le donne. ASL Foggia ha aggiornato il calendario delle tappe del Mammomobile, portando a sei gli appuntamenti, fino alla fine del mese, per ampliare l’adesione ai programmi di prevenzione. donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni per lo screening della mammella (mammografia). È necessario esibire la tessera sanitaria. La diagnosi precoce rappresenta uno strumento fondamentale per aumentare le possibilità di cura e migliorare la qualità della vita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - ASL Foggia. Screening oncologici sul Gargano: prima tappa a Ischitella il 15 aprile 2026

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