Costa Teatina | 25 anni di stallo tra scontri legali e nuovi nomi
Da venticinque anni, la zona di Costa Teatina si trova in una situazione di stallo tra dispute legali e proposte di nuovi nomi. La Regione Abruzzo ha mantenuto il blocco sull’istituzione del parco per un lungo periodo, senza approvare le decisioni dei sindaci sui confini. Questa situazione ha portato a continui rallentamenti e contrasti tra le autorità locali e regionali, senza che si siano trovate soluzioni definitive. Le tensioni riguardano principalmente gli interessi economici legati alla gestione del territorio e alle risorse naturali.
?? Punti chiave Perché la Regione Abruzzo ha bloccato l'istituzione del parco per anni? Quali interessi economici impediscono ai sindaci di definire i confini? Come influisce lo stallo sulla sopravvivenza dei trabocchi e delle dune? Perché il consumo di suolo a Vasto supera la media nazionale??? In Breve Vasto registra nel 2024 un consumo di suolo al 15% contro il 7% nazionale. Emendamento dicembre 2025 propone cambio nome in Parco della Costa dei Trabocchi e Teatina. Commissario ad acta nom . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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