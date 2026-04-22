Rimodulazione Governo | nuovi nomi e stallo sulla guida Consob

Il Governo sta cercando di completare l’organigramma interno, intervenendo per colmare le assenze create dai recenti cambiamenti. Nel frattempo, si registrano difficoltà nel trovare un accordo sulla nomina del nuovo presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, con il processo di successione che appare bloccato da settimane. La situazione riguarda anche alcuni nuovi incarichi e le modalità di nomina di alcuni rappresentanti.

Il Governo lavora per completare l’organigramma dell’esecutivo colmando le lacune lasciate dai recenti cambiamenti interni, mentre si registra un netto stallo sulla successione alla guida della Consob. Parallelamente, la questione Terna trova una risoluzione dopo l’intervento di Giorgia Meloni, con Giuseppina Di Foggia che ha accettato di rinunciare all’indennità di fine rapporto per ricoprire la presidenza di Eni. Rimodulazione del sottogoverno e nuove quote di potere. La Premier punta a stabilizzare la squadra di governo chiudendo i conti con le posizioni vacanti emerse a seguito dei rimpasti post-referendum che hanno coinvolto Fratelli d’Italia e Forza Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimodulazione Governo: nuovi nomi e stallo sulla guida Consob Notizie correlate Leggi anche: Rimpasto, è ancora stallo su Freni. Dalla Consob al caso Di Foggia: quattro Consigli dei ministri in dieci giorni per il Governo Rimpasti e nuovi nomi: il Governo si muove per coprire 6 poltroneIl governo italiano si prepara a risolvere la questione dei posti vacanti nei ministeri con una riunione del Consiglio dei ministri che potrebbe...