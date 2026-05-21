Costa e la cavalcata della Primavera | Grazie a un gruppo fantastico

Andrea Costa ha assunto la guida della squadra Primavera di una società di calcio e ha portato il gruppo da una posizione di rischio in classifica a qualificarsi per i playoff. La squadra ha ottenuto una serie di vittorie consecutive che hanno migliorato sensibilmente il piazzamento finale. L’allenatore ha ringraziato i giocatori per l’impegno dimostrato durante tutto il campionato. La squadra ha dimostrato continuità e determinazione nel corso delle partite decisive.

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