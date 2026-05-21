Costa e la cavalcata della Primavera | Grazie a un gruppo fantastico
Andrea Costa ha assunto la guida della squadra Primavera di una società di calcio e ha portato il gruppo da una posizione di rischio in classifica a qualificarsi per i playoff. La squadra ha ottenuto una serie di vittorie consecutive che hanno migliorato sensibilmente il piazzamento finale. L’allenatore ha ringraziato i giocatori per l’impegno dimostrato durante tutto il campionato. La squadra ha dimostrato continuità e determinazione nel corso delle partite decisive.
Dal pericolo retrocessione, al biglietto per i playoff: quella di Andrea Costa alla guida della Primavera della Reggiana è stata una vera e propria cavalcata, risalendo vittoria dopo vittoria la classifica. "Quando mi è stato proposto il rientro a Reggio l’ho accettato subito con molta gioia. Avevo voglia di ritornare in gioco, e poi non era una chiamata qualsiasi ma quella della Reggiana". L’ex difensore prosegue con l’analisi. "Una sfida grossa, sicuramente: la situazione non era delle migliori, c’erano cose particolari da gestire. Ma è in questi casi che mi viene voglia di fare bene, di uscirne fuori. In questi contesti vengono fuori i valori dei ragazzi, e abbiamo costruito insieme qualcosa di davvero bello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Una interessante intervista ad Andrea Costa allenatore della Reggiana Primavera. Avevo voglia di mettermi in gioco. La chiamata della Reggiana l'ho presa al volo. I momenti positivi ci sono stati in un lasso di tempo breve. I play off? La squadra mi ha fatto ca facebook
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