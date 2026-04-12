Primavera | raggiunti due volte i ragazzi di Costa portano via tre punti fondamentali grazie a un rigore realizzato da Cavaliere Granata mai domi | Samp punita all’ultimo istante
Durante la partita di primavera, i ragazzi della squadra di casa sono stati raggiunti due volte e sono riusciti a portare a casa tre punti grazie a un rigore segnato da Cavaliere. La squadra ospite, invece, ha ottenuto una vittoria di misura contro la Sampdoria, con il risultato finale di 3-2. La partita è stata decisa all’ultimo minuto, quando la Sampdoria è stata punita in extremis. La formazione della Sampdoria ha schierato Krastev, Semino, Cecchi, Badarau, Dimitrov, D’Amore, Valenza, Lelli, Mezzotero, Amarandei e Murati.
SAMPDORIA 2 REGGIANA 3 SAMPDORIA: Krastev, Semino (1’ st Ferrara), Cecchi (14’ st Fruscione), Badarau, Dimitrov (14’ st Piazza), D’Amore, Valenza, Lelli (43’ st Pisani), Mezzotero, Amarandei, Murati (25’ st Cinti). A disp. Musio, Del Monte, Lorenzi, Cernic, Mirto. All. Pedone. REGGIANA: Cacciamani, Gilli (44’ st Diletto), Ferretti, Visentin (21’ st Turchi), Alizoni, Mirri, Sosna (44’ st Silipo), Ledain, Cavaliere, Maisterra (16’ st Conde), Banse. A disp. Fajt, Mongo, Agnesini, Pecorella, Carpi, Ciobanu, Pirruccio. All. Costa. Arbitro: Pascali di Pistoia. Reti: 38’ Banse (R); 1’ st Murati (S), 4’ st Cavaliere (R), 43’ st Cinti (S), 49’ st rig. Cavaliere (R).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Reggiana: terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Costa. Ieri punito l’AlbinoLeffe a domicilio. A segno Banse, Cavaliere e Diletto. La Primavera ora guarda addirittura ai play offALBINOLEFFE 0 REGGIANA 3 ALBINOLEFFE: Carrara, Forattini (29’ st Morstabilini), Maallah (13’ st Rinaldi), Brambilla (32’ st Facchetti), Botti,...
Serradifalco accelera: due reti di Goti e Nacci stendono l’Atletico Megara e portano a casa i tre punti.Il Serradifalco si conferma una delle squadre più in forma del girone D di Promozione, espugnando il campo dell’Atletico Megara con un netto 0-2.