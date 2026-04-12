Primavera | raggiunti due volte i ragazzi di Costa portano via tre punti fondamentali grazie a un rigore realizzato da Cavaliere Granata mai domi | Samp punita all’ultimo istante

Durante la partita di primavera, i ragazzi della squadra di casa sono stati raggiunti due volte e sono riusciti a portare a casa tre punti grazie a un rigore segnato da Cavaliere. La squadra ospite, invece, ha ottenuto una vittoria di misura contro la Sampdoria, con il risultato finale di 3-2. La partita è stata decisa all’ultimo minuto, quando la Sampdoria è stata punita in extremis. La formazione della Sampdoria ha schierato Krastev, Semino, Cecchi, Badarau, Dimitrov, D’Amore, Valenza, Lelli, Mezzotero, Amarandei e Murati.