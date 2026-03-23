Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami | lo scenario per superare Alcaraz
L'eliminazione di Alcaraz a Miami è un assist per Sinner che può tornare numero 1 al mondo. In classifica Atp live lo spagnolo è ancora in vetta, +2140 punti rispetto all'italiano, ma nel Principato tutto può cambiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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