Cosenza non morì per Covid ma per infezione contratta in ospedale risarcimento da 1 mln € alla famiglia del paziente
Nel 2020, un caso legato a un paziente deceduto in ospedale ha attirato l'attenzione. La famiglia ha ricevuto un risarcimento di un milione di euro, dopo che si è stabilito che la morte non è stata causata dal Covid, ma da un'infezione contratta durante la degenza in struttura. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, che ha ricostruito i dettagli della vicenda. La decisione si basa su accertamenti che hanno escluso il contagio da coronavirus come causa diretta del decesso.
La vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, risale al 2020. Il paziente in questione, ricoverato presso l'Ospedale Santa Barbara di Rogliano (CS), non è mai uscito dalla rianimazione dove era entrato per il Covid: ma non morì per quello, bensì per una concausa di eventi fra cui "un'infezione nos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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