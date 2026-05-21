Cosenza non morì per Covid ma per infezione contratta in ospedale risarcimento da 1 mln € alla famiglia del paziente

Nel 2020, un caso legato a un paziente deceduto in ospedale ha attirato l'attenzione. La famiglia ha ricevuto un risarcimento di un milione di euro, dopo che si è stabilito che la morte non è stata causata dal Covid, ma da un'infezione contratta durante la degenza in struttura. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, che ha ricostruito i dettagli della vicenda. La decisione si basa su accertamenti che hanno escluso il contagio da coronavirus come causa diretta del decesso.

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