Cosenza paziente ricoverato per Covid muore per un’infezione presa in ospedale | maxi-risarcimento da oltre un milione alla famiglia
Un paziente ricoverato durante la pandemia è deceduto a causa di un’infezione contratta in ospedale, secondo quanto riportato nelle fonti. La famiglia ha ottenuto un risarcimento che supera il milione di euro, in seguito a una causa legale. La vicenda riguarda un ricovero durante il periodo in cui il Covid-19 era in corso, ma la causa della morte non sarebbe stata attribuibile esclusivamente alla malattia. Le indagini hanno riscontrato che l’infezione si sarebbe sviluppata all’interno della struttura sanitaria.
Non sarebbe stato soltanto il Covid-19 a causare la morte di un paziente ricoverato durante la pandemia. Il Tribunale civile di Cosenza ha infatti stabilito che il decesso dell’uomo fu determinato anche da « gravi infezioni batteriche » contratte in ospedale, condannando il presidio sanitario di Rogliano al risarcimento dei familiari con circa 1 milione e 150mila euro, oltre interessi e spese legali. La decisione – scrive il Corriere della Sera – è stata presa dalla giudice Maria Giovanna De Marco, che ha accolto le richieste avanzate dal legale della famiglia dopo una lunga analisi della documentazione clinica e una perizia medico-legale disposta nel corso del procedimento. 🔗 Leggi su Open.online
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