Cosenza paziente ricoverato per Covid muore per un’infezione presa in ospedale | maxi-risarcimento da oltre un milione alla famiglia

Un paziente ricoverato durante la pandemia è deceduto a causa di un’infezione contratta in ospedale, secondo quanto riportato nelle fonti. La famiglia ha ottenuto un risarcimento che supera il milione di euro, in seguito a una causa legale. La vicenda riguarda un ricovero durante il periodo in cui il Covid-19 era in corso, ma la causa della morte non sarebbe stata attribuibile esclusivamente alla malattia. Le indagini hanno riscontrato che l’infezione si sarebbe sviluppata all’interno della struttura sanitaria.

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