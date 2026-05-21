Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 21 Maggio 2026 - Cattiva Coscienza

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Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Cattiva coscienza gioca con un’idea brillante e fuori dagli schemi, trasformando il concetto di voce interiore in qualcosa di concreto e imprevedibile. Con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli, la storia segue una coscienza che prende forma umana per evitare un matrimonio destinato al fallimento. Ne nasce una commedia romantica leggera e surreale, capace di alternare momenti ironici a riflessioni sui sentimenti e sulle scelte che segnano una relazione. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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