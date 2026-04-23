Cosa fare anche gratis a Milano dal 24 al 26 aprile | tutti gli eventi

Da milanotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, Milano si anima con il Fuorisalone, un periodo di eventi dedicati al design e alle installazioni. Durante questi tre giorni, la città ospita numerose mostre e iniziative che coinvolgono vari quartieri, offrendo possibilità di partecipare anche senza spendere. La manifestazione si svolge in diversi distretti, attirando visitatori interessati a scoprire le novità nel settore del design e dell’arte visiva.

Cosa fare a Milano dal 24 al 26 aprile?Design, installazioni, mostre: il Fuorisalone è arrivato in città con centinaia di eventi che si snodano nei diversi distretti di Milano.Tra Brera, Tortona e Porta Venezia la Design Week è un percorso di installazioni, esperienze immersive e gadget gratis da.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 aprile: tutti gli eventiCosa fare a Milano dal 10 al 12 aprile?Street food, centinaia di moto e una sfilata speciale promettono un fine settimana di eventi no stop a Milano,...

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventiCosa fare a Milano 17 al 19 aprile?Giornate di supereroi, mercatini e street food animano il nuovo fine settimana Milano con eventi aperti a tutti e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventi; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventi; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 18 e domenica 19 aprile: dal ritorno di Ficus al Massimo ai festeggiamenti del Natale della Città...; Cosa fare (anche gratis) a Milano il 25 aprile: eventi, musica e iniziative per vivere la città.

cosa fare anche gratisCosa fare (anche gratis) questo weekend, dal 17 al 19 aprile a Vicenza e provinciaSboccia la primavera e sbocciano anche tante manifestazioni nel vicentino. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 17 al 19 aprile 2026, impossibile segnalarle tutte, abbiamo selezionato quelle ... vicenzatoday.it

cosa fare anche gratisCosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voiSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... monzatoday.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.