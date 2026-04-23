Cosa fare anche gratis a Milano dal 24 al 26 aprile | tutti gli eventi

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, Milano si anima con il Fuorisalone, un periodo di eventi dedicati al design e alle installazioni. Durante questi tre giorni, la città ospita numerose mostre e iniziative che coinvolgono vari quartieri, offrendo possibilità di partecipare anche senza spendere. La manifestazione si svolge in diversi distretti, attirando visitatori interessati a scoprire le novità nel settore del design e dell’arte visiva.

Cosa fare a Milano dal 24 al 26 aprile?Design, installazioni, mostre: il Fuorisalone è arrivato in città con centinaia di eventi che si snodano nei diversi distretti di Milano.Tra Brera, Tortona e Porta Venezia la Design Week è un percorso di installazioni, esperienze immersive e gadget gratis da.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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