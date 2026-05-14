Cosa fare anche gratis a Milano dal 15 al 17 maggio | tutti gli eventi
Dal 15 al 17 maggio a Milano si svolgono numerosi eventi aperti al pubblico, tra cui concerti, spettacoli e iniziative di gioco. Sono previsti anche festival sociali e mercatini dedicati al vintage, con attività gratuite e a pagamento. La città si anima con manifestazioni che coinvolgono diversi quartieri, offrendo opportunità di svago e intrattenimento per tutti i gusti. Le manifestazioni si svolgono in spazi pubblici e sono accessibili senza particolari restrizioni per il pubblico.
Cosa fare a Milano dal 15 al 17 maggio?Il nuovo weekend in arrivo spazia dalla musica al gioco, fino a festival sociali e mercatini dedicati al vintage.Le melodie di Piano City tornano ad illuminare la città con oltre 250 concerti gratis in ogni quartiere (tutto il weekend).In Gau Aulenti, in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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