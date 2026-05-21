Cosa è successo al Giro d’Italia | velocisti fuori causa ma Segaert manda in frantumi il lavoro della Movistar

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è disputata su un percorso di 175 km tra Imperia e Novi Ligure, includendo due passaggi di montagna di terza categoria: il Colle Giovo e il Bric Berton. Durante la frazione, diversi velocisti sono rimasti indietro a causa di problemi meccanici o della fatica, mentre un ciclista ha centrato una vittoria inaspettata, rompendo gli schemi del team Movistar. La gara ha visto anche il passaggio sui passaggi in salita e il tentativo di fuga di alcuni corridori.

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La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è snodata per 175 km da Imperia a Novi Ligure, con un paio di passaggi cruciale nella fase centrale di giornata: i GPM di terza categoria di Colle Giovo (11,4 km al 4,2% di pendenza media) e Bric Berton (5,5 km al 5,9%). Proprio su quelle due ascese, poste una dietro l’altra, la Movistar ha alzato il ritmo per cercare di staccare i velocisti puri, provando a favorire il colombiano Orluis Aular (poi soltanto sesto). L’andatura si è rivelata elevata e si sono così staccati Jonathan Milan, il francese Paul Magnier e l’olandese Dylan Groenewegen, indubbiamente i favoriti in caso di arrivo a ranghi compatti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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