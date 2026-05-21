Cosa è successo al Giro d’Italia | velocisti fuori causa ma Segaert manda in frantumi il lavoro della Movistar

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è disputata su un percorso di 175 km tra Imperia e Novi Ligure, includendo due passaggi di montagna di terza categoria: il Colle Giovo e il Bric Berton. Durante la frazione, diversi velocisti sono rimasti indietro a causa di problemi meccanici o della fatica, mentre un ciclista ha centrato una vittoria inaspettata, rompendo gli schemi del team Movistar. La gara ha visto anche il passaggio sui passaggi in salita e il tentativo di fuga di alcuni corridori.

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