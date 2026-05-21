Cortili e giardini di Caminata si sono aperti per artisti artigiani e visitatori

Si è chiusa con un bilancio positivo in termini di visitatori e un arrivederci al prossimo anno da parte del sindaco Franco Albertini l'edizione 2026 di "Borgo in Fiore", manifestazione che domenica 17 maggio ha fatto vivere alla comunità di Caminata, in Alta Val Tidone, una giornata dedicata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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