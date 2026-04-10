Domenica 19 aprile, il lungolago di Ispra ospiterà l’evento Artigiani in Fiore, con l’apertura di 70 stand di artigiani e di parchi lungo la passeggiata. L’iniziativa si svolgerà dalle 10:00 alle 18:30, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire prodotti artigianali e di passeggiare tra i parchi aperti al pubblico. L’evento coinvolge diverse attività e esposizioni lungo la zona pedonale del lungolago.

Il lungolago di Ispra si trasformerà in un palcoscenico di creatività e tradizioni nella giornata di domenica 19 aprile, quando l’evento denominato Artigiani in Fiore attirerà visitatori tra le ore 10:00 e le 18:30. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale insieme all’Assessorato agli Eventi e Turismo e alla Fiera Artigiani, punta a celebrare il risveglio della natura attraverso una manifestazione che intreccia l’esposizione di manufatti con la valorizzazione del patrimonio paesaggistico locale. Il valore del saper fare tra esposizione e dimostrazioni pratiche. L’elemento centrale della domenica primaverile sarà la presenza di circa 70 banchi dedicati all’artigianato di qualità, i cui prodotti saranno strettamente legati al tema floreale per richiamare l’estetica della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ispra si accende: 70 artigiani e parchi aperti sul lungolago

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