Cortili aperti 2026 | le dimore storiche si mettono in mostra

Domenica 24 maggio si terrà la sedicesima edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, promossa dall'Associazione dimore storiche italiane. Durante l’evento, molte di queste residenze storiche in tutta Italia saranno aperte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare i loro ambienti e conoscere meglio il patrimonio architettonico conservato. L’iniziativa rappresenta un’occasione per scoprire il patrimonio culturale e storico di molte case private e pubbliche, che vengono aperte al pubblico una volta all’anno.

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