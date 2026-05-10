Torna la XVI edizione di Cortili Aperti, l’iniziativa dedicata alle dimore storiche. Quest’anno più di trenta residenze private saranno aperte gratuitamente al pubblico, offrendo visite guidate all’interno delle loro strutture. L’evento si svolge in concomitanza con la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, promuovendo l’apertura di luoghi di interesse architettonico e storico. L’obiettivo è consentire ai visitatori di scoprire questi spazi spesso nascosti alla vista.

Cosa: La XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche e l’iniziativa Cortili Aperti, con l’apertura gratuita di oltre trenta residenze storiche private, arricchita dalle visite guidate. Dove e Quando: L’evento coinvolgerà decine di palazzi, ville e castelli dislocati in tutta la regione Lazio, inclusa la città di Roma, nella giornata di domenica 24 maggio 2026. Perché: Per scoprire l’immenso patrimonio storico-architettonico privato del nostro Paese, comprendendo il valore della tutela di questi beni e ammirando bellezze normalmente inaccessibili. La grande bellezza di Roma e della sua vasta regione non risiede esclusivamente nei monumenti pubblici e nelle piazze rinomate che tutti conoscono, ma si nasconde molto spesso dietro i portoni imponenti e silenziosi dei palazzi privati.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Torna Cortili Aperti: le dimore storiche svelate

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