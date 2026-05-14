Corte dei conti sul Pnrr | è in linea ma restano criticità nelle infrastrutture

La Corte dei conti ha analizzato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, confermando che nel complesso è in linea con gli obiettivi stabiliti. Tuttavia, sono state segnalate alcune criticità legate alle infrastrutture, in particolare negli interventi destinati alla mobilità sostenibile. Tra i punti evidenziati, ci sono rischi legati al completamento di alcune opere, a causa di vari ostacoli ancora da superare.

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L’attuazione degli interventi del Pnrr e del Piano nazionale complementare (Pnc), esaminati a campione nel 2025, risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi concordati a livello europeo, pur con alcune criticità in specifici settori. È quanto si rileva nella relazione sullo stato di avanzamento, a fine 2025, di 34 misure del Pnrr e di 4 programmi del Pnc, approvata dalla sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti. «L’attività di controllo - afferma l’alta magistratura contabile - ha seguito modalità coerenti con le tempistiche di realizzazione dei Piani e ha avuto, tra l’altro,...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Corte dei conti sul Pnrr: è in linea, ma restano criticità nelle infrastrutture ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Corte dei conti, rifettori sul bilancio. Emergono ancora criticità rilevanti"Bilancio comunale sotto i riflettori a Casola, "con la deliberazione 5/2026 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana ha... Plasma donato e buttato nelle Marche, indaga anche la Corte dei conti, infermieri: “Criticità già segnalate”La Corte dei Conti delle Marche ha deciso di aprire un fascicolo di indagine dopo lo scandalo del plasma eliminato nelle Marche denunciato... Temi più discussi: La Corte dei Conti solleva questione di legittimità della legge Foti; Recovery, è scontro (ancora) tra Commissione e Corte dei conti UE sulla trasparenza dei fondi; Ponte sullo Stretto, il governo riscrive l’iter amministrativo dopo lo stop della Corte dei Conti; Corte dei conti, parere negativo alla nomina di palazzo Chigi del ginecologo Mattei a consigliere. Corte dei Conti, a novembre l'udienza sul caso Ctp rainews.it/tgr/campania/v…. x.com PNRR CAPITANATA Corte dei Conti, allarme sui fondi PNRR in Capitanata: rischio revoca per Manfredonia, Cerignola e San SeveroBARI – Ritardi, stalli procedurali, convenzioni non firmate e rischio concreto di perdere milioni di euro del PNRR. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, lancia l’allarme ... statoquotidiano.it Corte dei conti sul Pnrr: è in linea, ma restano criticità nelle infrastrutturePer gli investimenti nella mobilità sostenibile rischio di opere non completate, a causa del ridimensionamento di alcuni interventi ... msn.com