Corte dei conti sul Pnrr | è in linea ma restano criticità nelle infrastrutture

Da ilsole24ore.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei conti ha analizzato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, confermando che nel complesso è in linea con gli obiettivi stabiliti. Tuttavia, sono state segnalate alcune criticità legate alle infrastrutture, in particolare negli interventi destinati alla mobilità sostenibile. Tra i punti evidenziati, ci sono rischi legati al completamento di alcune opere, a causa di vari ostacoli ancora da superare.

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L’attuazione degli interventi del Pnrr e del Piano nazionale complementare (Pnc), esaminati a campione nel 2025, risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi concordati a livello europeo, pur con alcune criticità in specifici settori. È quanto si rileva nella relazione sullo stato di avanzamento, a fine 2025, di 34 misure del Pnrr e di 4 programmi del Pnc, approvata dalla sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti. «L’attività di controllo - afferma l’alta magistratura contabile - ha seguito modalità coerenti con le tempistiche di realizzazione dei Piani e ha avuto, tra l’altro,...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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