In vista della fine della stagione, si analizzano le possibilità di qualificazione in Champions League per Juve e Como, in caso di arrivo a pari punti. La redazione di JuventusNews24 ha esaminato i criteri previsti dal regolamento per determinare quale delle due squadre potrà accedere alla competizione. La discussione si concentra sui parametri di classifica e sui possibili scenari futuri.

Juve o Como in Champions? I bianconeri studiano gli scenari di classifica, analizzando i criteri decisivi per l’accesso alla prossima edizione. La Juventus sta vivendo un finale di stagione incredibilmente intenso, lottando per assicurarsi una qualificazione in Champions League. Attualmente i bianconeri si trovano al 5° posto in classifica, costretti a inseguire il Como che occupa la 4ª posizione con 1 punto di vantaggio. Spalletti sta spingendo l’intero gruppo a dare il massimo per completare il sorpasso. Tra le ipotesi, esiste la possibilità che le formazioni arrivino a pari punti al termine del campionato, richiedendo specifici criteri per stabilire chi avrà il diritto di partecipare alla prossima Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve o Como in Champions League in caso di arrivo a pari punti? Cosa dice il regolamento e il possibile scenario a fine stagione

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