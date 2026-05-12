Corsa Champions ultimi 180 minuti decisivi per la Juventus | cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Tutta la verità nel regolamento

La Juventus si prepara alle ultime due partite di Champions League con l’obiettivo di qualificarsi per la fase successiva. In caso di arrivo a pari punti con un’altra squadra, il regolamento prevede l’applicazione di determinati criteri per stabilire la posizione finale. Questi criteri includono, tra gli altri, la differenza reti e i gol segnati in trasferta, secondo quanto stabilito dalle norme ufficiali della competizione.

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