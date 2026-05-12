Corsa Champions ultimi 180 minuti decisivi per la Juventus | cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Tutta la verità nel regolamento

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara alle ultime due partite di Champions League con l’obiettivo di qualificarsi per la fase successiva. In caso di arrivo a pari punti con un’altra squadra, il regolamento prevede l’applicazione di determinati criteri per stabilire la posizione finale. Questi criteri includono, tra gli altri, la differenza reti e i gol segnati in trasferta, secondo quanto stabilito dalle norme ufficiali della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gonzalo Garcia Juve, possibile ritorno di fiamma: i bianconeri studiano un’operazione “alla Morata”. Gli aggiornamenti Trevisani consiglia la Juve: «Quanto costa prendere un nuovo attaccante? Gli stessi soldi del rinnovo di Vlahovic e non l’hai mai visto giocare con Spalletti» Nicolas Jackson Juventus, i bianconeri sulle tracce dell’attaccante del Bayern Monaco: la possibile offerta per portarlo a Torino in estate Brahim Diaz Juventus l’ultima idea per la trequarti: converrebbe davvero puntare su di lui? Cosa dicono i numeri della sua stagione Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

corsa champions ultimi 180 minuti decisivi per la juventus cosa succede in caso di arrivo a pari punti tutta la verit224 nel regolamento
© Juventusnews24.com - Corsa Champions, ultimi 180 minuti decisivi per la Juventus: cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Tutta la verità nel regolamento
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CAMBIASO SCORES vs INTER #juventus #shorts #football

Video CAMBIASO SCORES vs INTER #juventus #shorts #football

Notizie correlate

Juve o Como in Champions League in caso di arrivo a pari punti? Cosa dice il regolamento e il possibile scenario a fine stagionedi Redazione JuventusNews24Juve o Como in Champions? I bianconeri studiano gli scenari di classifica, analizzando i criteri decisivi per l’accesso...

Leggi anche: Frosinone o Monza? Chi va in Serie A? Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Argomenti più discussi: Tutto sulla corsa Champions: Napoli, Juve, Milan, Roma e Como si giocano il destino in 180 minuti; Corsa Champions: chi è messo meglio tra Napoli, Juve, Milan, Roma e Como?; Come cambia la corsa Champions dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta: che bagarre con Juve, Roma e Como!; Corsa Champions tra Napoli, Milan, Juventus, Como e Roma: classifica e calendario a confronto.

corsa champions corsa champions ultimi 180Serie A, corsa Champions infuocata: Napoli, Juve, Milan, Roma e Como si giocano tutto negli ultimi 180?La squadra di Antonio Conte mantiene inoltre una situazione favorevole in diversi confronti diretti, soprattutto nei confronti della Roma. Tuttavia il momento psicologico non è dei più semplici e gli ... gonfialarete.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web