Corriere dello Sport | Napoli Sarri in pole per il dopo Conte | Allegri resta la suggestione

Nelle ultime settimane si sono fatte avanti diverse ipotesi per la panchina della squadra di calcio di Napoli, con il nome di un ex allenatore molto noto in Italia come possibile successore dell’attuale tecnico. La società non ha ancora ufficializzato decisioni definitive, e nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti ufficiali. Sono comunque ancora in corsa anche altri allenatori, e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali cambiamenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI — Tutto sarà chiarito nei prossimi giorni. Antonio Conte e il Napoli sembrano ormai avviati verso una separazione che, stavolta, appare molto diversa rispetto al clamoroso ribaltone dell’estate 2025 dopo lo scudetto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le parole pronunciate dal tecnico dopo la vittoria di Pisa hanno assunto sempre più i contorni di un vero commiato. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il discorso di Conte nel giorno della qualificazione aritmetica in Champions League ha lasciato pochi margini alle interpretazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Mercato Napoli Accordo! Ha Detto SIPronto il Post Conte!

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