Dopo la partita di Champions League, si è svolto un incontro tra la dirigenza e l’allenatore per discutere del proseguo della stagione. La situazione contrattuale e le strategie future sono al centro del confronto, mentre le decisioni definitive non sono ancora state prese. La volontà di entrambe le parti è di valutare attentamente le opzioni prima di formalizzare eventuali cambiamenti o conferme.

"> Il presente corre veloce verso l’obiettivo Champions, ma il futuro resta tutto da scrivere. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la primavera del Napoli porta con sé interrogativi inevitabili sul destino di Antonio Conte, tra dichiarazioni incrociate e scenari ancora aperti. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport descrive un clima di attesa crescente, alimentato dalle parole del tecnico e del presidente De Laurentiis, che hanno delineato un quadro sospeso, senza certezze definitive. Nessun mistero, ma un punto interrogativo sì. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come tutto ruoti attorno a un imminente incontro tra le parti, decisivo per stabilire se proseguire insieme o separarsi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, futuro in bilico. Il vertice dopo la Champions”

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