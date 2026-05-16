Corriere dello Sport | Napoli altro match point Champions | Conte difende il secondo posto
Il Napoli si appresta a disputare un’altra partita cruciale in Champions League, con l’obiettivo di consolidare il secondo posto in classifica. Il tecnico della squadra ha difeso la posizione raggiunta finora, mentre i giocatori sono concentrati sulla sfida imminente. La partita rappresenta un momento chiave nella stagione europea del club, che cerca di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.
"> Il Napoli si prepara a vivere un’altra notte decisiva nella corsa Champions League. Dopo il pesante ko interno contro il Bologna, gli azzurri avranno subito una nuova occasione per chiudere aritmeticamente il discorso qualificazione europea. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sfida contro il Pisa rappresenta un crocevia fondamentale non solo per la classifica ma anche per il futuro del progetto tecnico azzurro. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sconfitta contro il Bologna è stata soprattutto fastidiosa dal punto di vista ambientale e psicologico, ma un ulteriore passo falso rischierebbe di trasformare il finale di stagione in una vera bagarre Champions. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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