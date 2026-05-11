Arezzo ha ospitato la giornata intitolata “Un giorno per noi”, dedicata ai ragazzi con disabilità. L’evento si è svolto il 11 maggio 2026 e ha proposto attività sportive, momenti di sensibilizzazione sull’inclusione e approfondimenti sulla sicurezza stradale. La manifestazione si è svolta in diversi spazi della città e ha coinvolto numerosi partecipanti, tra ragazzi, famiglie e operatori del settore.

Arezzo, 11 maggio 2026 – . Una giornata di emozioni, sorrisi e condivisione ha accompagnato l’ottava edizione di “Un giorno per noi”, l’iniziativa promossa dall’Automobile Club Arezzo che domenica ha trasformato il piazzale dello stadio cittadino in un grande spazio dedicato allo sport automobilistico, all’inclusione e alla sicurezza stradale. Nonostante il meteo incerto e la pioggia che ha caratterizzato parte della giornata, l’evento ha registrato una straordinaria partecipazione, coinvolgendo circa 80...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un giorno per noi”: successo ad Arezzo per la giornata dedicata ai ragazzo con disabilità tra sport, inclusione e sicurezza stradale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Aci tra inclusione, disabilità e motori: torna "Un giorno per Noi”Arezzo, 10 maggio 2026 – Torna oggi per tutta la mattina l’evento inclusivo Aci pensato per diffondere la conoscenza e il rispetto delle regole di...

Bibbiena: lo sport diventa mezzo di libertà e inclusione grazie a progetti rivolti ai bambini con disabilitàArezzo, 19 marzo 2026 – Un’azienda molto radicata sul territorio che investe sui bambini e i loro sogni; una società sportiva che nel tempo ha...

Argomenti più discussi: Modifiche alla viabilità per eventi e manifestazioni; 80 ragazzi disabili piloti per una domenica: ritorna l'iniziativa Un giorno per noi; Aci tra inclusione, disabilità e motori: torna Un giorno per Noi; Tornano le emozioni di Un giorno per noi.

80 ragazzi disabili piloti per una domenica: ritorna l'iniziativa Un giorno per noi x.com