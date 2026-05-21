Correggio casolare dello spaccio trovato a Lemizzone

Ieri mattina, gli agenti della Questura di Reggio Emilia hanno effettuato una perquisizione in un casolare situato a Lemizzone di Correggio. La ricerca è stata avviata sulla base di indizi relativi a un’eventuale attività di spaccio di droga al dettaglio. Durante l’intervento, sono stati trovati e sequestrati alcuni materiali e sostanze che verranno analizzati. Al momento, non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui risultati delle verifiche in corso.

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Correggio (Reggio Emilia), 21 maggio 2026 - Gli agenti della Questura reggiana ieri mattina hanno eseguito una perquisizione domiciliare in un casolare a Lemizzone di Correggio, dove c’era il sospetto di una attività di spaccio al dettaglio di droga. All’alba gli agenti sono riusciti ad accedere all’abitazione, nonostante la resistenza opposta da un ventenne marocchino, che si trovava nell’edificio che, dopo aver aperto la porta, ha scalciato gli agenti, per poi essere fermato. Con l’ausilio dell’unità cinofila Lupo K9 in forza alla polizia locale dell’Appennino, è stato effettuato il sopralluogo, che ha portato al rinvenimento di circa 130 grammi di cocaina, 220 grammi di hashish, denaro contante, un bilancino di precisione e materiale solitamente utilizzato per confezionare le dosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio, casolare dello spaccio trovato a Lemizzone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Uomo trovato morto in un casolare a Roma, fermato un sospettatoUn uomo è stato trovato senza vita in un casolare di Roma, in via Giggi Spaducci, nella zona di San Basilio, alla periferia della Capitale, in... Roma, 37enne trovato un morto in un casolare a San BasilioUn uomodi 37 anni di cittadinanza moldavaè stato trovato morto in un casolarein via Giggi Spaducci,in zona San Basilio, alla periferia di Roma.