Un uomo è stato trovato morto in un casolare in via Giggi Spaducci, nella zona di San Basilio, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato un sospettato nelle ore successive al ritrovamento. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno sequestrato il luogo. La vittima e il sospettato sono al momento al centro delle verifiche in corso.

Un uomo è stato trovato senza vita in un casolare di Roma, in via Giggi Spaducci, nella zona di San Basilio, alla periferia della Capitale, in provincia di Roma. Per il delitto è stato eseguito un fermo nelle ore successive al ritrovamento del corpo. Si tratta di un cittadino romeno, già noto per alcuni precedenti di lieve entità, che secondo quanto emerso avrebbe ammesso le proprie responsabilità davanti al pubblico ministero. L’indagine è stata avviata dalla polizia subito dopo la scoperta del cadavere, rinvenuto nella mattinata di oggi all’interno dell’edificio. La vittima è un 37enne moldavo e sul corpo sarebbero stati riscontrati evidenti segni di violenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uomo trovato morto in un casolare a Roma, fermato un sospettato

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