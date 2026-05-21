Un’indagine condotta dalla digos di Siena ha portato alla luce elementi considerati gravi riguardo a questa generazione. I dettagli emersi richiedono una riflessione seria e una presa di responsabilità. La notizia ha attirato l’attenzione di molte persone e sollevato interrogativi sui comportamenti e le scelte di giovani e adulti. La situazione evidenzia la necessità di approfondire le cause e le eventuali soluzioni per affrontare le problematiche segnalate.

Quanto emerso dall’indagine della digos di Siena è grave e merita attenzione e responsabilità. Facciamo nostre le parole del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio: quando odio, razzismo, apologia di fascismo, interesse per le armi, pedo-pornografia coinvolgono minorenni, non basta la sola risposta giudiziaria. Serve una riflessione di tutta la comunità: famiglie, scuola e istituzioni. Siena è città di storia, cultura e convivenza civile. Su legalità, prevenzione e rispetto democratico non possono esserci ambiguità. Tutte le forme di violenza e istigazione alla violenza vanno fermamente condannate", recita una nota del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Correggiamo questa generazione smarrita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Mattarella agli studenti del Politecnico: “Questa generazione di giovani ha piu passione”ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro con Renzo Piano a Milano Durante un incontro con gli studenti del Politecnico di Milano, il Presidente della...

Emergenza COVID-19, Conte: “La scuola chiusa ha accentuato le diseguaglianze. Questa generazione è segnata dalla pandemia”L'ex premier e leader del M5S, Giuseppe Conte, si racconta a Luca Casadei nel podcast One More Time: dai giorni del lockdown all'angoscia per il...