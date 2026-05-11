Durante un evento presso il Politecnico di Milano, il Presidente della Repubblica ha incontrato gli studenti e ha commentato che questa generazione di giovani possiede più passione rispetto alle precedenti. Nel corso dell’incontro, è stato anche presente l’architetto Renzo Piano, con cui il Presidente ha avuto un confronto diretto. L’evento si è svolto in un contesto di scambio tra personalità di spicco e studenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del dialogo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro con Renzo Piano a Milano. Durante un incontro con gli studenti del Politecnico di Milano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dialogato con l’architetto Renzo Piano, soffermandosi sulle caratteristiche delle nuove generazioni. “Una generazione piena di valori positivi”. Nel suo intervento, Mattarella ha sottolineato come i giovani di oggi mostrino un forte coinvolgimento e una notevole energia personale. Ha affermato che questa generazione possiede una passione persino maggiore rispetto a quelle precedenti. Il Presidente ha aggiunto che si tratta di ragazzi e ragazze “pieni di valori positivi”, evidenziando il proprio apprezzamento per il loro atteggiamento e il loro approccio alla vita.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mattarella agli studenti del Politecnico: “Questa generazione di giovani ha piu passione”

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