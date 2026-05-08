Emergenza COVID-19 Conte | La scuola chiusa ha accentuato le diseguaglianze Questa generazione è segnata dalla pandemia

Durante un'intervista, l'ex presidente del Consiglio ha affermato che la chiusura delle scuole durante l'emergenza COVID-19 ha contribuito ad aumentare le disparità tra gli studenti. Ha aggiunto che questa generazione di giovani ha subito effetti significativi a causa della pandemia. La conversazione è stata condotta dal giornalista Luca Casadei e pubblicata nel podcast One More....

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L'ex premier e leader del M5S, Giuseppe Conte, si racconta a Luca Casadei nel podcast One More Time: dai giorni del lockdown all'angoscia per il figlio malato, passando per le scelte sulla scuola e la generazione segnata dalla pandemia L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Accadde oggi: 5 maggio, l’OMS dichiara la fine della pandemia Covid-19Il 5 maggio 2023 l’Oms dichiarò la fine della pandemia Covid: “Non è più un’emergenza globale”. L’hantavirus e il rischio pandemia: «Ecco perché non è come Covid-19»I paesi di tutto il mondo cercano di prevenire il contagio del ceppo andino dell’hantavirus dopo il focolaio scoppiato sulla Mv Hondius. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: CASO MINETTI: IL MINISTRO NORDIO ASSEDIATO ANCHE DAL QUIRINALE, GOVERNO MELONI ALLA CORDA; Covid. Malan (FdI): gravi responsabilità Governo Conte su forniture; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: COVID: MALAN (FDI): GRAVI RESPONSABILITÀ GOVERNO CONTE SU FORNITURE; Giuseppe Conte a One More Time podcast: i retroscena della pandemia. Giuseppe Conte a One More Time: Mio figlio Niccolò a letto per due anni durante il CovidGiuseppe Conte si racconta senza filtri nel podcast One More Time di Luca Casadei. L’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle ripercorre alcuni dei momenti più intensi della sua vit ... affaritaliani.it Conte: «Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato. È rimasto a letto per quasi 2 anni»Un racconto personale e politico attraversa uno dei periodi più complessi della storia recente italiana. Nel nuovo episodio di One More time, il podcast di ... ilmessaggero.it : ` Durante l’emergenza Covid, l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione subì importanti modifiche per garantire lo svolgimento delle prove in sicurezza. Per l’a - facebook.com facebook