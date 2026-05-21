Coro Azzurro UNICEF di Benevento trionfa a Mercogliano | conquistato il 1° Premio Assoluto

Il Coro Azzurro UNICEF di Benevento si è aggiudicato il primo premio assoluto al concorso nazionale “Preside Ciro Capossela – Semplicemente Suono” tenutosi a Mercogliano. La manifestazione ha coinvolto diversi gruppi corali provenienti da varie regioni italiane. La giuria ha valutato le esibizioni sulla base di criteri tecnici e interpretativi, attribuendo il riconoscimento al coro beneventano. La premiazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti delle associazioni partecipanti.

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