Coro Azzurro UNICEF di Benevento trionfa a Mercogliano | conquistato il 1° Premio Assoluto
Il Coro Azzurro UNICEF di Benevento si è aggiudicato il primo premio assoluto al concorso nazionale “Preside Ciro Capossela – Semplicemente Suono” tenutosi a Mercogliano. La manifestazione ha coinvolto diversi gruppi corali provenienti da varie regioni italiane. La giuria ha valutato le esibizioni sulla base di criteri tecnici e interpretativi, attribuendo il riconoscimento al coro beneventano. La premiazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti delle associazioni partecipanti.
Straordinario successo alla quinta edizione del Concorso Nazionale e Borsa di Studio “Preside Ciro Capossela” — Semplicemente Suono, svoltosi a Mercogliano. Il Coro Azzurro – UNICEF di Benevento ha conquistato il prestigioso 1° Premio Assoluto con la votazione di 98100, incantando la commissione esaminatrice e il pubblico presente in sala. Il traguardo raggiu4nto non rappresenta soltanto un riconoscimento artistico, ma premia un percorso pedagogico e sociale unico nel suo genere. La formazione accoglie infatti bambini e ragazzi a partire dai 5 anni d’età, unendo in un solo organico vocalità, attitudini e interessi musicali estremamente eterogenei. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Sullo stesso argomento
Trionfo d’inclusione e musica: il Coro Azzurro UNICEF conquista il 1° Premio Assoluto al Concorso Nazionale “Semplicemente Suono”Tempo di lettura: 3 minutiStraordinario successo alla quinta edizione del Concorso Nazionale e Borsa di Studio “Preside Ciro Capossela” —...
Cecilia Sala: premio Unicef e il piano per tornare in zona di guerraDurante la cerimonia di premiazione del premio Unicef-Link 2026, la giornalista Cecilia Sala ha manifestato la ferma intenzione di tornare presto sul...