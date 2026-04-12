Cecilia Sala | premio Unicef e il piano per tornare in zona di guerra

Durante la cerimonia di premiazione del premio Unicef-Link 2026, la giornalista Cecilia Sala ha dichiarato la volontà di tornare in zone di guerra per coprire nuovi scenari di conflitto. La Sala, premiata durante l’evento, ha espresso l’intenzione di riprendere il lavoro sul campo nel prossimo futuro, senza fornire dettagli sui luoghi o le tempistiche. La giornalista ha ricevuto il riconoscimento in occasione di questa cerimonia.

Durante la cerimonia di premiazione del premio Unicef-Link 2026, la giornalista Cecilia Sala ha manifestato la ferma intenzione di tornare presto sul campo per coprire nuovi scenari di conflitto. La professionista, che ha ricevuto il riconoscimento durante il Link Media Festival per la sua capacità di dare voce alle sofferenze di giovani e famiglie colpite dalle guerre, ha espresso la volontà di ripartire a breve verso una zona caratterizzata da forti tensioni, pur preferendo non svelare la meta specifica per ragioni di cautela. Le testimonianze dal cuore delle crisi mediorientali. Il riconoscimento ottenuto da Sala si concentra sulla narrazione dei drammi che colpiscono i minori, temi che l’inviata ha affrontato con costanza in contesti che spaziano dal Libano all’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cecilia Sala: premio Unicef e il piano per tornare in zona di guerra Leggi anche: Quando una comunità ascolta la guerra: la lezione di Cecilia Sala ad Atripalda Alla ricerca del parcheggio perduto. Il nuovo Piano Sosta di Bari, zona per zonaLa rivoluzione in arrivo per la mobilità cittadina, tramite l'attivazione del nuovo sistema di trasporto pubblico locale ‘Bus Rapid Transit’, porterà...