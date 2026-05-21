Coriano incontra Ospedaletto | confronto pubblico tra amministrazione e cittadini sui progetti
Mercoledì sera, nella sala parrocchiale di Ospedaletto, si è tenuto un incontro pubblico tra l’amministrazione comunale di Coriano e i cittadini di entrambe le località. L’appuntamento è stato promosso dal sindaco e dalla giunta comunale, con l’obiettivo di discutere sui progetti e sugli interventi pianificati per il territorio. La riunione ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti locali, che hanno posto domande e condiviso opinioni sui temi trattati durante l’incontro.
Si è svolto mercoledì sera (20 maggio), presso la sala parrocchiale di Ospedaletto, l’incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale di Coriano con il sindaco Gianluca Ugolini e la giunta comunale, un momento di confronto partecipato dedicato ai progetti e agli interventi che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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