Coriano incontra Ospedaletto | confronto pubblico tra amministrazione e cittadini sui progetti

Mercoledì sera, nella sala parrocchiale di Ospedaletto, si è tenuto un incontro pubblico tra l’amministrazione comunale di Coriano e i cittadini di entrambe le località. L’appuntamento è stato promosso dal sindaco e dalla giunta comunale, con l’obiettivo di discutere sui progetti e sugli interventi pianificati per il territorio. La riunione ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti locali, che hanno posto domande e condiviso opinioni sui temi trattati durante l’incontro.

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