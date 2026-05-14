A Pocenia l' amministrazione comunale incontra i cittadini

Venerdì 22 maggio alle 20.30 si terrà un incontro nella Sala conferenze della Biblioteca comunale di Pocenia. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e vede la partecipazione del sindaco, Debora Furlan. L’obiettivo è presentare i progetti avviati e quelli in corso di realizzazione nel paese. La riunione è aperta a tutti i cittadini e si concentrerà sulla discussione dell’attività amministrativa svolta finora.

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