A Pocenia l' amministrazione comunale incontra i cittadini
Venerdì 22 maggio alle 20.30 si terrà un incontro nella Sala conferenze della Biblioteca comunale di Pocenia. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e vede la partecipazione del sindaco, Debora Furlan. L’obiettivo è presentare i progetti avviati e quelli in corso di realizzazione nel paese. La riunione è aperta a tutti i cittadini e si concentrerà sulla discussione dell’attività amministrativa svolta finora.
Venerdì 22 Maggio 2026,alle ore 20.30, nella Sala conferenze della Biblioteca comunale di Pocenia, ci sarà un incontro aperto a tutta la cittadinanza, presieduto dal sindaco, Debora Furlan, di presentazione e confronto sull'attività amministrativa del paese: sui progetti eseguiti e in corso di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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