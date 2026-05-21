Cori e lezioni di strumenti gratis a scuola | sul piatto 2,6 milioni di euro per i giovani
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 2,6 milioni di euro per promuovere l’educazione musicale nelle scuole, offrendo corsi di strumenti gratuiti e attività di coro. Nei tre anni recenti, più di 22mila bambini e adolescenti hanno partecipato ai progetti finanziati dal Programma Fse+ 20212027. Questi interventi puntano a favorire l’avvicinamento alla musica tra i giovani, coinvolgendo scuole e associazioni del territorio.
I progetti di avviamento musicale finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Programma Fse+ 20212027 hanno registrato il coinvolgimento di oltre 22mila bambini e adolescenti nel corso dell'ultimo triennio. A fronte di questo dato, la Regione ha deliberato la prosecuzione della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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