Cori e lezioni di strumenti gratis a scuola | sul piatto 2,6 milioni di euro per i giovani

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 2,6 milioni di euro per promuovere l’educazione musicale nelle scuole, offrendo corsi di strumenti gratuiti e attività di coro. Nei tre anni recenti, più di 22mila bambini e adolescenti hanno partecipato ai progetti finanziati dal Programma Fse+ 20212027. Questi interventi puntano a favorire l’avvicinamento alla musica tra i giovani, coinvolgendo scuole e associazioni del territorio.

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