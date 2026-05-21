Il progetto del patentino digitale, pensato per promuovere un utilizzo più responsabile di internet e dei social media, è stato adottato nelle scuole di Bibbiena e Cortona, in provincia di Arezzo. Questa iniziativa, sviluppata dal Corecom, mira a fornire agli studenti strumenti per navigare in modo sicuro e consapevole. La presenza del programma nelle scuole locali segna un passo importante per sensibilizzare i giovani sui rischi e sulle responsabilità legate al mondo digitale.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Il patentino digitale, un progetto nato per favorire l’uso consapevole del web e dei social, è entrato nelle scuole di Bibbiena e di Cortona in provincia di Arezzo. L’attestato è stato consegnato, questa mattina, dal presidente del Corecom della Toscana Marco Meacc i e da Bianca Maria Giocoli, a 140 studenti in sei classi delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi “XIII Aprile” di Soci (Bibbiena) e “Cortona 1” di Cortona. “La Toscana è stata la prima regione a ideare il patentino come tappa fondamentale di educazione alla cittadinanza digitale - ha detto Meacci - è un progetto pilota che è seguito e ripreso dai Corecom delle altre regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corecom: Patentino digitale, successo nelle scuole di Bibbiena e Cortona

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