Nuova tappa in provincia di Arezzo per la campagna informativa del Corecom della Toscana sul Patentino digitale

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corecom della Toscana ha avviato una campagna informativa sul Patentino digitale, coinvolgendo diverse località della regione. Dopo aver toccato altre aree, l'iniziativa è arrivata anche in provincia di Arezzo, con eventi a Bibbiena e Cortona. La campagna mira a diffondere informazioni sul certificato necessario per l’uso delle tecnologie digitali, coinvolgendo cittadini e operatori locali. La comunicazione si svolge attraverso incontri pubblici e materiale informativo distribuito nei territori interessati.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Nuova tappa, questa volta in provincia di Arezzo, a Bibbiena e a Cortona per la campagna informativa del Corecom della Toscana sul Patentino digitale. Domani, giovedì 21 maggio alle 9 a Bibbiena e alle 11 a Cortona il presidente Marco Meacci e la componente del comitato Bianca Maria Giocoli consegneranno gli attestati a 140 studenti e studentesse di sei classi prime delle secondarie di primo grado degli istituti comprensivi “XIII Aprile” di Soci (Bibbiena) e “Cortona 1” di Cortona. Il progetto ‘Patentino digitale’, nato nel 2019 in via sperimentale ed entrato a regime dal 2022 con una piattaforma di e-learning... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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