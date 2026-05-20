Nuova tappa in provincia di Arezzo per la campagna informativa del Corecom della Toscana sul Patentino digitale

Il Corecom della Toscana ha avviato una campagna informativa sul Patentino digitale, coinvolgendo diverse località della regione. Dopo aver toccato altre aree, l'iniziativa è arrivata anche in provincia di Arezzo, con eventi a Bibbiena e Cortona. La campagna mira a diffondere informazioni sul certificato necessario per l’uso delle tecnologie digitali, coinvolgendo cittadini e operatori locali. La comunicazione si svolge attraverso incontri pubblici e materiale informativo distribuito nei territori interessati.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Nuova tappa, questa volta in provincia di Arezzo, a Bibbiena e a Cortona per la campagna informativa del Corecom della Toscana sul Patentino digitale. Domani, giovedì 21 maggio alle 9 a Bibbiena e alle 11 a Cortona il presidente Marco Meacci e la componente del comitato Bianca Maria Giocoli consegneranno gli attestati a 140 studenti e studentesse di sei classi prime delle secondarie di primo grado degli istituti comprensivi “XIII Aprile” di Soci (Bibbiena) e “Cortona 1” di Cortona. Il progetto ‘Patentino digitale’, nato nel 2019 in via sperimentale ed entrato a regime dal 2022 con una piattaforma di e-learning... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova tappa in provincia di Arezzo per la campagna informativa del Corecom della Toscana sul Patentino digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il patentino digitale approda a Lampedusa, oltre cento studenti coinvolti nel progetto del CorecomIl progetto del patentino digitale del Corecom Sicilia fa tappa a Lampedusa, portando anche nell’isola simbolo dell’accoglienza un’iniziativa... Patentino digitale per gli studenti lombardi: via libera in commissione alla nuova proposta di leggePromuovere un uso consapevole, responsabile e sicuro della rete tra i più giovani. Nuova tappa in provincia di Arezzo per la campagna informativa del Corecom della Toscana sul Patentino digitaleGiovedì 21 maggio alle 9 a Bibbiena e alle 11 a Cortona il presidente Marco Meacci e la componente del comitato Bianca Maria Giocoli consegneranno gli attestati a 140 studenti delle secondarie di prim ... lanazione.it Corecom: approvato il consuntivo del programma di attività 2025L’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza – con 22 voti a favore (Pd, Avs, Cr, M5S), 9 contrari (FdI, Gruppo Misto – Futuro Nazionale) e 2 ... gonews.it