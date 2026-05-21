Corciano Wellness Park la prima edizione è un successo
La prima edizione di Corciano Wellness Park si è conclusa domenica 17 maggio nel parco Enzo Melani di Corciano. La manifestazione, intitolata Allena spirito e corpo, ha attirato numerosi partecipanti e ha proposto diverse attività legate al benessere e al fitness. Gli organizzatori hanno comunicato un bilancio più che positivo, sottolineando il buon afflusso di pubblico e il successo delle iniziative proposte durante l'evento.
Si è chiusa con un bilancio più che positivo la prima edizione di Corciano Wellness Park – Allena spirito e corpo, andata in scena domenica 17 maggio al parco Enzo Melani di Corciano. La manifestazione, promossa dal comitato regionale Msp Italia-Umbria guidato dal presidente Gianfranco. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Sport e benessere, al via la prima edizione di "Corciano Wellness Park"Una giornata di attività sportive all'aria aperta accessibile a tutti, grandi a bambini, che ha l'obiettivo di educare, assistere e promuovere...
Leggi anche: L'8 in Vespa, grande successo per la prima edizione della kermesse
Un grande successo e tanta gente per la prima edizione di Corciano Wellness Park ift.tt/TWLbQFy x.com
GIOCAFIPE a Corciano: sport, energia e divertimento! Il 17 maggio 2025 l’Area Verde Enzo Melani di Corciano si è trasformata in un grande spazio dedicato al movimento e all’attività giovanile All'interno dell'evento Corciano Wellness Park tra entusi facebook
Tutto pronto al parco Enzo Melani per la I edizione di Corciano Wellness ParkNewTuscia – CORCIANO – Parco Enzo Melani pronto ad accogliere, domenica 17 maggio dalle 9.30 alle 19, la prima edizione di Corciano Wellness Park – Allena spirito e corpo, giornata di attività spo ... newtuscia.it
Corciano Wellness Park. Il 17 maggio la prima edizioneNewTuscia – CORCIANO – Pronta al via la prima edizione di Corciano Wellness Park – Allena spirito e corpo che arriverà a invadere il parco Enzo Milani il prossimo 17 maggio dalle 9.30 alle 19. Una ... newtuscia.it