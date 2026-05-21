Corciano Wellness Park la prima edizione è un successo

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima edizione di Corciano Wellness Park si è conclusa domenica 17 maggio nel parco Enzo Melani di Corciano. La manifestazione, intitolata Allena spirito e corpo, ha attirato numerosi partecipanti e ha proposto diverse attività legate al benessere e al fitness. Gli organizzatori hanno comunicato un bilancio più che positivo, sottolineando il buon afflusso di pubblico e il successo delle iniziative proposte durante l'evento.

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Si è chiusa con un bilancio più che positivo la prima edizione di Corciano Wellness Park – Allena spirito e corpo, andata in scena domenica 17 maggio al parco Enzo Melani di Corciano. La manifestazione, promossa dal comitato regionale Msp Italia-Umbria guidato dal presidente Gianfranco. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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