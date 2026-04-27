Sport e benessere al via la prima edizione di Corciano Wellness Park
Una giornata di attività sportive all'aria aperta accessibile a tutti, grandi a bambini, che ha l'obiettivo di educare, assistere e promuovere differenti discipline sportive volte a migliorare,o contribuire, al benessere psico-fisico della persona.Domenica 17 maggio a Corciano prende il via la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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