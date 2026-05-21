Coppia di ladri in azione negli chalet | E stanotte dormirò nel chiosco

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un uomo e una donna hanno tentato di entrare nello chalet Attilio, situato lungo il lungomare nord. Gli stabilimenti balneari di quella zona sono stati presi di mira, con i ladri che hanno cercato di entrare negli chalet. La vicenda si è verificata in un’area frequentata da persone e turisti, e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La coppia di ladri ha annunciato che avrebbe dormito nel chiosco durante l’azione, secondo quanto riferito.

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Gli stabilimenti balneari del lungomare nord nel mirino: un uomo e una donna l’altra notte hanno cercato di entrare nello chalet Attilio. Malviventi in azione, la notte prima, anche da Aloha e la settimana scorsa da Re Sole. Nel primo caso e nell’ultimo si tratterebbe sempre della stessa coppia. Erano le 4.40 dell’altra notte quando un uomo e una donna, armati di piede di porco, hanno cercato di aprire le porte vetrate dello stabilimento balneare Attilio. Sono esasperati i gestori degli chalet: "Sul lungomare nord siamo abbandonati". Prima i malviventi hanno preso di mira gli accessi dal lato del mare, poi hanno provato con gli altri. "Avevano il volto coperto da un cappuccio e dalle 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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