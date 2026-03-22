Sci finali di Coppa del mondo 2026 SuperG a Lillehammer in diretta | Goggia si gioca le chance di Coppa

Nella tappa di Lillehammer valida per le finali di Coppa del mondo 2026, Sofia Goggia gareggia nel SuperG con 63 punti di vantaggio su Alice Robinson. La competizione si svolge in diretta, e l’atleta italiana punta a consolidare la sua posizione nella classifica generale di specialità. La gara rappresenta un momento cruciale per Goggia nella corsa alla vittoria finale di questa stagione.

Grande parte finale per Sofia È temporaneamente quarta. Adesso tocca alla svizzera Malorie Blanc, poi sarà la volta di un primo momento verità: Sofia Goggia scende con l'8. Gran crescendo della tedesca, che rifila 95 centesimi a Cashman. Ora parte Laura Pirovano Ora la tedesca Weidle-Winkelmann, poi Pirovano con il 6 Comprensibile fuoriprogramma in Coppa. Parte Roberta Melesi Tocca a Ilka Stuhec e, dopo la slovena — alla sua ultima gara in carriera —, alla nostra Melesi. Parte la statunitense Keely Cashman Sofia Goggia (Italia) 449Alice Robinson (Nuova Zelanda) 386Emma Aicher (Germania) 304Kajsa Vickhoff Lie... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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