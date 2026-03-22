Sci finali di Coppa del mondo 2026 SuperG a Lillehammer | Goggia in testa per 6 decimi si gioca le chance di Coppa Diretta

Durante le finali di Coppa del Mondo di sci a Lillehammer, Sofia Goggia ha ottenuto il miglior tempo nel SuperG, mantenendo un vantaggio di sei decimi su Alice Robinson. La gara si svolge in vista della possibilità di conquistare la Coppa del Mondo, con Goggia che parte con 63 punti di vantaggio rispetto alla rivale. La competizione si decide nelle ultime discese.

La tedesca è in lotta per la classifica generale, non può essere soddisfatta della prova di oggi. La neozelandese finisce a 2"41 da Sofia e dice addio alla Coppa. Ora Elena Curtoni Parte Alice Robinson: o va in testa, o Goggia vince la Coppa del Mondo. Era già in forte ritardo. Tocca a Lie, poi Robinson Ora la francese Miradoli, poi la norvegese Lie e la rivale neozelandese. Che ha però bisogno che almeno cinque atlete si posizionino davanti a Sofia (con lei vincente). Difficile. Grande parte finale per Sofia È temporaneamente quarta. Adesso tocca alla svizzera Malorie Blanc, poi sarà la volta di un primo momento verità: Sofia Goggia scende con l'8. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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