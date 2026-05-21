Coppa dei Club Maxibon terzo titolo per il Bombonera
La Coppa dei Club Maxibon si è conclusa con il terzo titolo consecutivo per il team del Bombonera padel. La fase regionale dell’Abruzzo ha coinvolto quest’anno 42 squadre, con circa 700 giocatori che si sono sfidati nel corso della manifestazione. La competizione si è svolta sui campi della regione, attirando appassionati e praticanti di padel provenienti da diverse zone. La vittoria del team del Bombonera rappresenta il risultato più recente di una serie di successi consecutivi.
Terzo titolo consecutivo per il Bombonera padel. La Coppa dei Club Maxibon, fase Abruzzo regionale, ha visto quest’anno la partecipazione di 42 squadre, con circa 700 giocatori coinvolti nell’intera manifestazione.Le finali della competizione si sono svolte nei weekend del 16-17 maggio ed il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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