Coppa dei Club Maxibon terzo titolo per il Bombonera

La Coppa dei Club Maxibon si è conclusa con il terzo titolo consecutivo per il team del Bombonera padel. La fase regionale dell’Abruzzo ha coinvolto quest’anno 42 squadre, con circa 700 giocatori che si sono sfidati nel corso della manifestazione. La competizione si è svolta sui campi della regione, attirando appassionati e praticanti di padel provenienti da diverse zone. La vittoria del team del Bombonera rappresenta il risultato più recente di una serie di successi consecutivi.

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