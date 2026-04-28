Bombonera Padel Club chiude al primo posto | ora i quarti regionali di serie C contro L’Aquila

Si è conclusa la fase a gironi del campionato di serie C Abruzzo-Molise di padel. Il Bombonera Padel Club di Chieti si è posizionato al primo posto e ora si prepara per i quarti regionali, che si giocheranno contro L’Aquila. La squadra ha raggiunto questa posizione dopo le partite disputate durante la fase a gironi.

Si è chiusa la fase a gironi del campionato di serie C Abruzzo-Molise di padel e per il Bombonera Padel Club di Chieti arriva un nuovo primo posto. La formazione teatina ha infatti concluso in vetta il girone 2 per il secondo anno consecutivo, al secondo campionato disputato nella propria storia.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl sbanca Siena e chiude al primo postoSTOSA VIRTUS SIENA 84BCL 88 STOSA VIRTUS SIENA: Liotta, Braccagni 16, Redaelli 3, Costantini 9, Calvellini 16, Morciano 9, Giannoli 14, Guerra 3,... Padel Arena Perugia conquista il primo posto nella classifica nazionale 2025 delle Scuole PadelUn risultato che porta l’Umbria al centro del padel italiano: Padel Arena Perugia conquista il primo posto nella classifica nazionale 2025 delle... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A Carpi arriva Cult!: 4 giorni tra musica, food truck, market e sport; Bombonera Padel Club, il vastese Daniele Torino guida il sogno playoff. Coppa dei Club, festa BomboneraIl Bombonera è campione nazionale della Coppa dei Club, campionato amatoriale a squadre organizzato dal Settore padel MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, che solo nel 2024 ... tuttosport.com Padel, al Conti Sport City la festa della Coppa dei Club Roma e Regione LazioContinuano ad arrivare i verdetti della Coppa dei Club 2024, campionato amatoriale di padel a squadre organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Nel weekend scorso, ... ilmessaggero.it Ma qualcuno ha per caso detto che quadrangolare e sushi #bombonerapadelclub #gennarinofelice #sport #padel #chieti - facebook.com facebook