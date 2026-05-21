Coppa dei Club Maxibon nelle Marche per scrivere la storia

Il prossimo 24 maggio, presso lo Zeta Sport Club di Fermo, si terrà la prima edizione della Coppa dei Club Maxibon Regione Marche. L’evento rappresenta un’occasione per le squadre locali di confrontarsi in una competizione che coinvolge diverse realtà della regione. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata allo sport e alla collaborazione tra i partecipanti. La partecipazione è aperta alle squadre di club e associazioni sportive della zona.

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