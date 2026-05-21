Coppa dei Club Maxibon nelle Marche per scrivere la storia
Il prossimo 24 maggio, presso lo Zeta Sport Club di Fermo, si terrà la prima edizione della Coppa dei Club Maxibon Regione Marche. L’evento rappresenta un’occasione per le squadre locali di confrontarsi in una competizione che coinvolge diverse realtà della regione. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata allo sport e alla collaborazione tra i partecipanti. La partecipazione è aperta alle squadre di club e associazioni sportive della zona.
La Coppa dei Club Maxibon Regione Marche sta per scrivere una prima pagina storica il prossimo 24 maggio presso lo Zeta Sport Club Fermo. Si tratta infatti della prima edizione del circuito nelle Marche e il successo di partecipazione conferma fin da subito la crescita del padel amatoriale nella. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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