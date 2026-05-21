Coppa dei Club Maxibon il Mirandola Padel risponde presente

La Coppa dei Club Maxibon Emilia Romagna 2026 si svolge come uno degli appuntamenti principali per il padel amatoriale nella regione. Il torneo coinvolge diverse squadre provenienti da tutta la zona, con numerosi incontri disputati nelle ultime settimane. Il Mirandola Padel ha annunciato la propria partecipazione, confermando la presenza tra le squadre iscritte. La competizione si tiene in varie strutture locali e attira sia appassionati che giocatori più esperti, rafforzando la presenza del padel nella regione.

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